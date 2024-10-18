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        Aydın'da hırsızlık zanlısı 3 kadın tutuklandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde apartmandaki iki evden aynı gün hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 kadın şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 19:02 Güncelleme: 18.10.2024 - 19:42
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        Aydın'da hırsızlık zanlısı 3 kadın tutuklandı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde apartmandaki iki evden aynı gün hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 kadın şüpheli tutuklandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Adnan Menderes Mahallesi'nde bir apartmandaki iki evden ziynet eşyalarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, şüphelilerin M.K, A.U. ve Z.K. olduğunu belirledi.

        Zanlılar, adreslerine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Evlerdeki aramada 70 bin lira ve kapı açmada kullanıldığı değerlendirilen plastik aparatlar ile tornavida ele geçirildi.

        İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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