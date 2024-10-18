Aydın'da hırsızlık zanlısı 3 kadın tutuklandı

Zanlılar, adreslerine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Evlerdeki aramada 70 bin lira ve kapı açmada kullanıldığı değerlendirilen plastik aparatlar ile tornavida ele geçirildi.

Ekipler, şüphelilerin M.K, A.U. ve Z.K. olduğunu belirledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Adnan Menderes Mahallesi'nde bir apartmandaki iki evden ziynet eşyalarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde apartmandaki iki evden aynı gün hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 kadın şüpheli tutuklandı.

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