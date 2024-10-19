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        Aydın'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Aydın'ın Efeler ve İncirliova ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 16:54 Güncelleme: 19.10.2024 - 17:07
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        Aydın'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Aydın'ın Efeler ve İncirliova ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alkol, telefon ve tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Efeler ve İncirliova ilçelerinde belirlenen adresler ile araçlarda yapılan aramalarda, tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen 29 sikke ve 13 obje, 325 litre etil alkol, 10 anason yağı, gümrük kaçağı akıllı cep telefonları, şarj adaptörleri, elektronik sigaralar ele geçirildi.

        Ö.Ş. (21), E.K. (42), S.Ç. (29) gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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