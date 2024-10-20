Nazilli'de asayiş ve trafik denetimi yapıldı

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini denetleyerek kimlik kontrolü yapan ekipler, 454 kişi ve 117 aracı sorguladı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İsabeyli Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında sürücülerin ve araçların belgelerini kontrol etti, alkol ölçümü yaptı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

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