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        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Aydın'da 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aydın'da 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 15:12 Güncelleme: 21.10.2024 - 15:16
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        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Aydın'da 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti
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        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aydın'da 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı açılış programına katılan Kurtulmuş, daha sonra yerleşkedeki 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde öğrencilerle bir araya geldi, fotoğraf çektirdi.

        TBMM Başkanı Kurtulmuş'a, Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Ömer Özmen ve Seda Sarıbaş ile Rektör Prof. Dr. Bülent Kent de eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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