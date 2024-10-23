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        Didim'de kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı

        Aydın'ın Didim ilçesinde iş makinesiyle kaçak kazı yapan 7 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 12:42 Güncelleme: 23.10.2024 - 12:42
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        Didim'de kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı
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        Aydın'ın Didim ilçesinde iş makinesiyle kaçak kazı yapan 7 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akbük Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Operasyonda iş makinesiyle kaçak kazı yapan 7 kişi, suçüstü yakalandı.

        Aramalarda 1 gaz maskesi, 2 el yapımı dinamit, 50 metre kablo, 1 seyyar lamba ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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