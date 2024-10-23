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        Kuşadası'nda ölü caretta caretta bulundu

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde suda ölü caretta caretta bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 13:13 Güncelleme: 23.10.2024 - 13:13
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        Kuşadası'nda ölü caretta caretta bulundu
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde suda ölü caretta caretta bulundu.

        Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğinden (EKODOSD) yapılan açıklamaya göre, Yılancıburnu koyunda suda ölü caretta caretta olduğu ihbarı üzerine, Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye gitti.

        Ekipler, erişkin erkek kaplumbağayı sudan çıkardı.

        EKODOSD ekiplerince yapılan incelemede, kamplumbağada herhangi yara ve darp izine rastlanmadı.

        Kaplumbağadan alınan doku ve keratin örnekleri, incelenmek üzere Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Türkozan'a gönderildi.

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