Yenipazar'da devrilen pikaptaki 2 kişi yaralandı
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde pikabın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde pikabın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.A. idaresindeki 09 AJJ 076 plakalı pikap, Yenipazar - Sultanhisar kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı ardından devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki O.A. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Yenipazar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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