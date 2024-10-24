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        Kuyucak'ta kestane toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi yaralandı

        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde kestane ağacından düşen kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 13:26 Güncelleme: 24.10.2024 - 13:26
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        Kuyucak'ta kestane toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi yaralandı
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        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde kestane ağacından düşen kişi ağır yaralandı.

        Yukarıyakacık Mahallesi'nde yaşayan R.D, kestane toplamak için bahçesindeki ağaca çıktı.

        Dengesini kaybederek düşen R.D, ağır yaralandı.

        Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan R.D, buradaki müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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