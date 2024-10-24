Kuyucak'ta kestane toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi yaralandı
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde kestane ağacından düşen kişi ağır yaralandı.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde kestane ağacından düşen kişi ağır yaralandı.
Yukarıyakacık Mahallesi'nde yaşayan R.D, kestane toplamak için bahçesindeki ağaca çıktı.
Dengesini kaybederek düşen R.D, ağır yaralandı.
Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan R.D, buradaki müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.
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