Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı

        Aydın'da jandarma ekipleri otoyolda trafik denetimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 18:45 Güncelleme: 24.10.2024 - 19:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'da jandarma ekipleri otoyolda trafik denetimi gerçekleştirdi.

        İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması ekipleri, Germencik Gişelerinde şehirlerarası otobüsler başta olmak üzere araçları durdurup kontrol etti.

        Sürücülere trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapılan uygulamada, kuralları ihlal eden ve aracında eksiklikler bulunan kişilere ceza kesildi.

        Denetimlerin, Aydın-İzmir ile Aydın-Denizli otoyollarında devam edeceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik zirvesi yapacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik zirvesi yapacak
        TUSAŞ şehitlerine veda
        TUSAŞ şehitlerine veda
        24 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        24 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Ümraniye’deki ortaokulda bıçaklı öğrenci
        Ümraniye’deki ortaokulda bıçaklı öğrenci
        Doğalgaz patladı! Bina mühürlendi
        Doğalgaz patladı! Bina mühürlendi
        Aleyna Çakır'ın ölümünde iddianame hazırlandı!
        Aleyna Çakır'ın ölümünde iddianame hazırlandı!
        Karahan'dan asgari ücret mesajı
        Karahan'dan asgari ücret mesajı
        Narin cinayetinde 22 kişiye 'zorla getirme' kararı!
        Narin cinayetinde 22 kişiye 'zorla getirme' kararı!
        TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri belli oldu
        TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri belli oldu
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: BRICS'le işbirliğimiz artacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: BRICS'le işbirliğimiz artacak
        BRICS nedir? Oluşumdan neler bekleniyor?
        BRICS nedir? Oluşumdan neler bekleniyor?
        Hain saldırıda 5 şehidimiz var!
        Hain saldırıda 5 şehidimiz var!
        Korkma!
        Korkma!
        "Uyuz vakalarının sayısı her geçen gün artıyor"
        "Uyuz vakalarının sayısı her geçen gün artıyor"
        Merkez rezervlerinde rekor
        Merkez rezervlerinde rekor
        Otomobil ilanlarına yeni düzenleme yolda
        Otomobil ilanlarına yeni düzenleme yolda
        Bronckhorst'un Lyon 11'i!
        Bronckhorst'un Lyon 11'i!
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        İşte Mourinho'nun Manchester United 11'i!
        İşte Mourinho'nun Manchester United 11'i!

        Benzer Haberler

        Kuyucak'ta kestane toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi yaralandı
        Kuyucak'ta kestane toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi yaralandı
        Yenipazar'da devrilen pikaptaki 2 kişi yaralandı
        Yenipazar'da devrilen pikaptaki 2 kişi yaralandı
        Kuşadası'nda ölü caretta caretta bulundu
        Kuşadası'nda ölü caretta caretta bulundu
        Didim'de kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı
        Didim'de kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı
        Nazillispor rövanşı alacak
        Nazillispor rövanşı alacak
        Aydın BŞB'de ilk galibiyet sevinci
        Aydın BŞB'de ilk galibiyet sevinci