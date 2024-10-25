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        İncirliova'da ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde ruhsatsız 3 tabanca ile 1 tüfek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 13:54 Güncelleme: 25.10.2024 - 14:13
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        İncirliova'da ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi
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        Aydın'ın İncirliova ilçesinde ruhsatsız 3 tabanca ile 1 tüfek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, edinilen bilgi üzerine bir eve operasyon düzenledi.

        Yapılan aramada ruhsatsız 3 tabanca, 1 av tüfeği, 59 fişek, 1 pala bulundu.

        B.Ş. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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