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        Aydın'da bir kişinin pompalı tüfekle yaralanmasına ilişkin bir şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişinin pompalı tüfekle yaralanması olayına ilişkin polise teslim olan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 20:23 Güncelleme: 25.10.2024 - 20:32
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        Aydın'da bir kişinin pompalı tüfekle yaralanmasına ilişkin bir şüpheli tutuklandı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişinin pompalı tüfekle yaralanması olayına ilişkin polise teslim olan şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Orta Mahallesi'nde 25 Temmuz'da tartıştığı A.A'yı pompalı tüfekle yaraladıktan sonra kaçan Y.Ö'nün yakalanması için çalışma yürüttü.

        Aranan şüpheli olayda kullandığı pompalı tüfekle bugün polis merkezine giderek teslim oldu.

        Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Y.Ö, tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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