Efeler'de TUSAŞ'a yönelik saldırıda şehit olanlar için dua edildi
Aydın'ın Efeler ilçesinde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olanlar için sabah namazı sonrası dua edildi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olanlar için sabah namazı sonrası dua edildi.
Aydın Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Aydın Gençlik Merkezi ve Efeler Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce, Muradiye Camisi'nde "Gençler sabah namazında buluşuyor" programı düzenlendi.
Namaz sonrası Kur'an-ı Kerim okundu, TUSAŞ'a yönelik saldırıda şehit olanlar için dua edildi.
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