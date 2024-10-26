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        Efeler'de TUSAŞ'a yönelik saldırıda şehit olanlar için dua edildi

        Aydın'ın Efeler ilçesinde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olanlar için sabah namazı sonrası dua edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 09:31 Güncelleme: 26.10.2024 - 09:36
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        Efeler'de TUSAŞ'a yönelik saldırıda şehit olanlar için dua edildi
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olanlar için sabah namazı sonrası dua edildi.

        Aydın Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Aydın Gençlik Merkezi ve Efeler Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce, Muradiye Camisi'nde "Gençler sabah namazında buluşuyor" programı düzenlendi.

        Namaz sonrası Kur'an-ı Kerim okundu, TUSAŞ'a yönelik saldırıda şehit olanlar için dua edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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