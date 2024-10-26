Efeler'de TUSAŞ'a yönelik saldırıda şehit olanlar için dua edildi

Aydın Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Aydın Gençlik Merkezi ve Efeler Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce, Muradiye Camisi'nde "Gençler sabah namazında buluşuyor" programı düzenlendi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olanlar için sabah namazı sonrası dua edildi.

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