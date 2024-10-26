Aydın'da asansör kazasında ölen üniversite öğrencisi Zeren Ertaş anıldı

Üniversitedeki bir dersliğe Ertaş'ın adını verdiklerini hatırlatan Kent, "Zeren Ertaş'ın adını üniversitemiz dersliğinde yaşatarak onun anısını daima canlı tutmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa üniversite öğrencilerinin yanı sıra anne Serpil ve baba Akın Ertaş da katıldı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 25 Ekim 2023'te meydana gelen asansör kazasında hayatını kaybeden üniversitenin İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi öğrencisi 22 yaşındaki Ertaş için, Aytepe Merkez Kampüsü'nde anma programı düzenlendi.

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