Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da asansör kazasında ölen üniversite öğrencisi Zeren Ertaş anıldı

        Aydın'da asansör kazasında yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Zeren Ertaş, ölüm yıl dönümünde anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 12:22 Güncelleme: 26.10.2024 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da asansör kazasında ölen üniversite öğrencisi Zeren Ertaş anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'da asansör kazasında yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Zeren Ertaş, ölüm yıl dönümünde anıldı.

        Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 25 Ekim 2023'te meydana gelen asansör kazasında hayatını kaybeden üniversitenin İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi öğrencisi 22 yaşındaki Ertaş için, Aytepe Merkez Kampüsü'nde anma programı düzenlendi.

        Programa üniversite öğrencilerinin yanı sıra anne Serpil ve baba Akın Ertaş da katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Ertaş'ın aralarından ayrılmasının derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

        Üniversitedeki bir dersliğe Ertaş'ın adını verdiklerini hatırlatan Kent, "Zeren Ertaş'ın adını üniversitemiz dersliğinde yaşatarak onun anısını daima canlı tutmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Takip edip aracını durdurdu! Dinlenme tesisi sahibine 12 kurşun!
        Takip edip aracını durdurdu! Dinlenme tesisi sahibine 12 kurşun!
        "Müsilaj geri döndü"
        "Müsilaj geri döndü"
        Bir araç tamamen yandı! Katliam gibi kaza: 5 ölü!
        Bir araç tamamen yandı! Katliam gibi kaza: 5 ölü!
        McDonald's ile bağlantılı salgında vakalar artıyor
        McDonald's ile bağlantılı salgında vakalar artıyor
        Anne ve 2 kızını mezarlıkta katletmişti! Cani, oyukta yakalandı!
        Anne ve 2 kızını mezarlıkta katletmişti! Cani, oyukta yakalandı!
        İsrail, İran'ı vurdu
        İsrail, İran'ı vurdu
        İran ve İsrail arasında saldırı döngüsü
        İran ve İsrail arasında saldırı döngüsü
        Şiddet meşrulaştırılıyor: Hastalık değil, kötülük
        Şiddet meşrulaştırılıyor: Hastalık değil, kötülük
        Afrika penguenleri 2035'te yok olacak
        Afrika penguenleri 2035'te yok olacak
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        Gişelerde en başarılı 10 korku serisi
        Gişelerde en başarılı 10 korku serisi
        İstanbul'da polise böyle silah çekti! O anlar kamerada!
        İstanbul'da polise böyle silah çekti! O anlar kamerada!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşsizlik maaşı emeklilikte etkiler mi?
        İşsizlik maaşı emeklilikte etkiler mi?
        Osimhen Türkiye'ye alışıyor
        Osimhen Türkiye'ye alışıyor
        Beşiktaş'ın duvarı Uduokhai!
        Beşiktaş'ın duvarı Uduokhai!
        Müslin bezden poşet çay yapmak
        Müslin bezden poşet çay yapmak
        Terörü lanetlediler
        Terörü lanetlediler
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Efeler'de TUSAŞ'a yönelik saldırıda şehit olanlar için dua edildi
        Efeler'de TUSAŞ'a yönelik saldırıda şehit olanlar için dua edildi
        Aydın'da bir kişinin pompalı tüfekle yaralanmasına ilişkin bir şüpheli tutu...
        Aydın'da bir kişinin pompalı tüfekle yaralanmasına ilişkin bir şüpheli tutu...
        Söke'de cuma namazı sonrası 'yağmur' duası yapıldı
        Söke'de cuma namazı sonrası 'yağmur' duası yapıldı
        Söke'de yağmur duası yapıldı
        Söke'de yağmur duası yapıldı
        Germencik'te zeytinyağı sezonu açılış festivali düzenlendi
        Germencik'te zeytinyağı sezonu açılış festivali düzenlendi
        İncirliova'da ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi
        İncirliova'da ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi