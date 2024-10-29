Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
Salon:MimarSinan
Hakemler: Arzu Uzatöz, Gizem Eller
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Leyva, Fatma Şekerci, Stojiljkovic, Zeynep Sude Demirel, Rasinska, Buse Özden (Gizem Çerağ Düzeltir, Merve Nur Öztürk, Johnson, Cansu Aydınoğulları, Seher Aksoy, Defne Başyolcu)
Eczacıbaşı Dynavit: Nicoletti, Hande Baladın, Stevanovic, Jack, Yaprak Erkek, Elif Şahin (Simge Aköz, Boskovic, Beyza Arıcı, Gray, Naz Akyol)
Setler: 27-29, 25-22, 23-25, 19-25
Süre: 128 dakika (36, 29, 33, 30)
AYDIN
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