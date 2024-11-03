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        Aydın'da "Filistin Kültür Buluşması" düzenlendi

        Aydın Gençlik Merkezi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Genç Ofis tarafından "Filistin Kültür Buluşması" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 09:07 Güncelleme: 03.11.2024 - 09:07
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        Aydın'da "Filistin Kültür Buluşması" düzenlendi
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        Aydın Gençlik Merkezi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Genç Ofis tarafından "Filistin Kültür Buluşması" gerçekleştirildi.

        ADÜ'de öğrenim gören farklı ülkelerden öğrenciler Aydın Gençlik Merkezinde bir araya geldi.

        Filistinli öğrenciler ülkelerinin coğrafyasını, tarihini, yöresel kıyafetlerini ve lezzetlerini tanıttı.

        ADÜ Uluslararası Öğrenci Topluluğu Başkanı Cudi Haj Ahmet, programda Filistin tarihi ve Gazze'ye yönelik saldırılarla ilgili video izlendiğini, yöresel yemeklerden ikram edildiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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