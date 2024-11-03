Aydın'da "Filistin Kültür Buluşması" düzenlendi

ADÜ Uluslararası Öğrenci Topluluğu Başkanı Cudi Haj Ahmet, programda Filistin tarihi ve Gazze'ye yönelik saldırılarla ilgili video izlendiğini, yöresel yemeklerden ikram edildiğini belirtti.

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