Aydın'da "Filistin Kültür Buluşması" düzenlendi
Aydın Gençlik Merkezi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Genç Ofis tarafından "Filistin Kültür Buluşması" gerçekleştirildi.
Aydın Gençlik Merkezi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Genç Ofis tarafından "Filistin Kültür Buluşması" gerçekleştirildi.
ADÜ'de öğrenim gören farklı ülkelerden öğrenciler Aydın Gençlik Merkezinde bir araya geldi.
Filistinli öğrenciler ülkelerinin coğrafyasını, tarihini, yöresel kıyafetlerini ve lezzetlerini tanıttı.
ADÜ Uluslararası Öğrenci Topluluğu Başkanı Cudi Haj Ahmet, programda Filistin tarihi ve Gazze'ye yönelik saldırılarla ilgili video izlendiğini, yöresel yemeklerden ikram edildiğini belirtti.
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