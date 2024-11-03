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        Aydın-İzmir Otoyolu'nda yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

        Aydın-İzmir Otoyolu'nda otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 09:13 Güncelleme: 03.11.2024 - 09:13
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        Aydın-İzmir Otoyolu'nda yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
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        Aydın-İzmir Otoyolu'nda otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, İzmir'den Aydın yönüne ilerleyen A.N. idaresindeki 06 CEU 937 plakalı otomobil, Germencik mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

        Aracını yolun sağına yanaştıran A.N. ve çevredekiler yangına müdahale etti. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Otomobil, kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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