Aydın-İzmir Otoyolu'nda yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Aydın-İzmir Otoyolu'nda otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Aydın-İzmir Otoyolu'nda otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, İzmir'den Aydın yönüne ilerleyen A.N. idaresindeki 06 CEU 937 plakalı otomobil, Germencik mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Aracını yolun sağına yanaştıran A.N. ve çevredekiler yangına müdahale etti. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Otomobil, kullanılamaz hale geldi.
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