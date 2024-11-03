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        Efeler'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde, kaldırım taşına çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 15:38 Güncelleme: 03.11.2024 - 15:38
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        Efeler'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde, kaldırım taşına çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, B.Ç. idaresindeki 45 AAU 58 plakalı otomobil, İzmir Bulvarı Eski Dört Yol Kavşağı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırım taşına çarptı, ardından devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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