Efeler'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, B.Ç. idaresindeki 45 AAU 58 plakalı otomobil, İzmir Bulvarı Eski Dört Yol Kavşağı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırım taşına çarptı, ardından devrildi.

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