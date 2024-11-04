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        Nazilli'de çatıdan düşen çocuk ağır yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, çatıdan düşen 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 12:48 Güncelleme: 04.11.2024 - 12:48
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        Nazilli'de çatıdan düşen çocuk ağır yaralandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, çatıdan düşen 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Gedik Mahallesinde yaşayan M.E.A. tek katlı evlerinin çatısından beton zemine düştü.

        Ağır yaralanan M.E.A, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.E.A, buradaki müdahalenin ardından Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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