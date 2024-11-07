Germencik'te Atatürk fotoğrafları sergisi açıldı
Aydın'ın Germencik ilçesinde, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yıl dönümü dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yıl dönümü dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı.
Kent meydanında Mursallı Sabahat Oğuz Ortaokulu tarafından düzenlenen sergide, Atatürk'ün farklı illerde çekilmiş 86 fotoğrafı yer aldı.
Sergi açılışına Kaymakam Turgay Gülenç, Belediye Başkanı Burak Zencirci, AK Parti İlçe Başkanı Yılmaz Çınk ve CHP İlçe Başkanı Tayfur Bozdağ da katıldı.
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