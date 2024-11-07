Germencik'te Atatürk fotoğrafları sergisi açıldı

Sergi açılışına Kaymakam Turgay Gülenç, Belediye Başkanı Burak Zencirci, AK Parti İlçe Başkanı Yılmaz Çınk ve CHP İlçe Başkanı Tayfur Bozdağ da katıldı.

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