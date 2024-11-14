Aydın'da tütün mamulleri kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
Aydın'da 1235 makaron ve 2 ton 450 kilogram tütün ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Aydın'da 1235 makaron ve 2 ton 450 kilogram tütün ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.G'nin ev ve deposuna operasyon yaptı.
Operasyonda 985 bini dolu 1235 makaron, 2 ton 450 kilogram tütün, 4 sigara sarma makinası, 790 paket markasız sigara ve 150 elektronik sigara likiti ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.G İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.