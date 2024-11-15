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        Aydın'da 3 kişiyi yaralayan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

        Aydın'da 3 kişiyi silahla yaralayarak zorla paralarını aldıkları iddia edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 20:19 Güncelleme: 15.11.2024 - 20:23
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        Aydın'da 3 kişiyi yaralayan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
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        Aydın'da 3 kişiyi silahla yaralayarak zorla paralarını aldıkları iddia edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesinde 3 kişinin pompalı tüfek ve tabancayla yaralanmasına ilişkin şüpheliler R.Ş, Y.G ve M.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Yaraladıkları kişilerden zorla para aldıkları öne sürülen zanlılar, Kuşadası ilçesinde saklandıkları eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Evde yapılan aramada pompalı tüfek ve biri ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, R.Ş. ve Y.G. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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