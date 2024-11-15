Aydın'da 3 kişiyi yaralayan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, R.Ş. ve Y.G. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Evde yapılan aramada pompalı tüfek ve biri ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesinde 3 kişinin pompalı tüfek ve tabancayla yaralanmasına ilişkin şüpheliler R.Ş, Y.G ve M.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.