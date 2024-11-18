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        Aydın'da cinsel istismarda bulunan sanığa 14 yıl 6 ay hapis cezası verildi

        Aydın'da 15 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 14 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 17:44 Güncelleme: 18.11.2024 - 17:48
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        Aydın'da cinsel istismarda bulunan sanığa 14 yıl 6 ay hapis cezası verildi
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        Aydın'da 15 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 14 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

        Efeler ilçesinde 22 Nisan 2023'te, C.K'ye (15) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan K.A'nin (18) duruşması Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

        Mahkemede sanık, taraf yakınları ve avukatları hazır bulundu.

        Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, "suça sürüklenen çocuk" olarak ifade ettiği sanığın "15 yaşını tamamlamamış çocuk hakkında istismar", "hürriyeti yoksun bırakma" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

        Sanık, mütalaayı kabul etmediğini belirterek üzerine atılı suçları işlemediğini öne sürdü.

        Kararını açıklayan mahkeme, sanığın suçu işlediği tarihte 18 yaşından küçük olduğunu dikkate alarak sanığa "15 yaşını tamamlamamış çocuk hakkında istismar" ve "hürriyeti yoksun bırakma" suçundan toplam 14 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

        Duruşma sonrası adliye önünde gazetecilere açıklama yapan mağdur avukatı Ali Cenk Çapak, "Toplumda böyle eylemlere sebebiyet veren, infial yaratan kişiler hakkında bu yönde cezalandırma yapılmasını biz bir hukukçu olarak, keza yine bir vatandaş olarak çok kıymetli, çok değerli görüyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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