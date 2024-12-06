ADÜ'de Yörük çalıştayı yapıldı

Programa Efeler Belediyesi Başkanı Anıl Yetişkin ve Yörük derneklerinin temsilcileri de katıldı.​​​​​​​​​​​​​​

Çalıştay oturumlarında Yörük kültürünün geleceği ve korunması için öneriler sunulacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi'nin konferans salonunda düzenlenen çalıştay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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