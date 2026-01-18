Aydın'da gasp ve şantaj yaptıkları öne sürülen 5 zanlı tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, gasp ve şantaj yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, ağlarına düşürdükleri kişileri gasbedip şantaj yapan çete üyelerinden A.D, aralarındaki para anlaşmazlığından dolayı beraberindekileri polise ihbar etti.



Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, A.D'nin de aralarında bulunduğu G.Ş, M.N, Y.A ve Ö.Y. gözaltına alındı.



İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.



Şüphelilerin, çeşitli yöntemlerle tanıştığı erkek mağdurların uygunsuz fotoğraflarını çekip para almak maksadıyla şantaj yaparak gasbettikleri öğrenildi.

