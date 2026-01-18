Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        Aydın'da gasp ve şantaj yaptıkları öne sürülen 5 zanlı tutuklandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, gasp ve şantaj yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 19:35 Güncelleme: 18.01.2026 - 19:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da gasp ve şantaj yaptıkları öne sürülen 5 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, gasp ve şantaj yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, ağlarına düşürdükleri kişileri gasbedip şantaj yapan çete üyelerinden A.D, aralarındaki para anlaşmazlığından dolayı beraberindekileri polise ihbar etti.

        Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, A.D'nin de aralarında bulunduğu G.Ş, M.N, Y.A ve Ö.Y. gözaltına alındı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

        Şüphelilerin, çeşitli yöntemlerle tanıştığı erkek mağdurların uygunsuz fotoğraflarını çekip para almak maksadıyla şantaj yaparak gasbettikleri öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        Muçi'den Trabzonspor'a hayat öpücüğü!
        Muçi'den Trabzonspor'a hayat öpücüğü!
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        Alanya'da ilk 11'ler belli oldu!
        Alanya'da ilk 11'ler belli oldu!
        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!
        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        "Kırmızı kartı atladı!"
        "Kırmızı kartı atladı!"
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı

        Benzer Haberler

        Nazilli'de Başkan Akyol güven tazeledi
        Nazilli'de Başkan Akyol güven tazeledi
        Kampanyası tamamlanan SMA'lı Teoman bebek için balonlar gökyüzüne bırakıldı
        Kampanyası tamamlanan SMA'lı Teoman bebek için balonlar gökyüzüne bırakıldı
        Söke 1970 Spor – Alanya 1221: 1-2
        Söke 1970 Spor – Alanya 1221: 1-2
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Aydın'a geliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Aydın'a geliyor
        Germencikli miniklerden Gazze'ye anlamlı destek
        Germencikli miniklerden Gazze'ye anlamlı destek
        ADÜ Hastanesi'nde emzirme danışmanlığı eğitimi tamamlandı
        ADÜ Hastanesi'nde emzirme danışmanlığı eğitimi tamamlandı