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        Nazilli'de firari hükümlü kardeşler yakalandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari iki kardeş, yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 13:55 Güncelleme: 06.12.2024 - 13:55
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        Nazilli'de firari hükümlü kardeşler yakalandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari iki kardeş, yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan firari iki kardeşin adresini belirleyen polis, operasyon düzenledi.

        Operasyonda çeşitli illerdeki toplam 86 olayla ilgili "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından 73 yıl 97 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ö. ile "hükümlü ve tutuklunun kaçması", "kasten yaralama" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçlarından 11 yıl 1 ay hapis cezası olan kardeşi E.Ö. yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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