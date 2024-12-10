Isparta'da helikopter kazasında şehit olan Teğmen Dut, Aydın'da son yolculuğuna uğurlandı

Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Teğmen Mustafa Atakan Dut'un cenazesi, memleketi Aydın'ın Germencik ilçesinde toprağa verildi.

Şehit teğmenin cenazesi Germencik Devlet Hastanesi morgundan alınarak Camikebir Mahallesi'nde dedesinin yaşadığı eve getirildi.

Şehidin annesi Kübra ve kardeşi Ecemnur Dut ile yakınları gözyaşı döktü.

Gazetecilere açıklama yapan dede Bekir Nalbantoğlu, "Mustafa, 'Ben pilot olacağım.' diyordu, başka da şey demiyordu. Ne yapacaksın, Allah'ın takdiri. Elimizden gelen bir şey yok. Allah onu daha çok seviyormuş, aldı, gitti." diye konuştu.

Şehidin dayısı Mustafa Nalbantoğlu da yeğeninin hep pilot olmayı hayal ettiğini ifade ederek, "(Teğmen olacağım, pilot olacağım.) derdi. Amacı oydu zaten. Hepsini başardı. Çok efendi, çok dürüst, aslan gibi biriydi. Biz bir aslan yetiştirdik. Vatan sağ olsun. Vatan varsa biz daha çok aslan yetiştiririz." dedi.