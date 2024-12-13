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        Aydın'da 2 bin 880 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir depoda 2 bin 880 litre sahte zeytinyağı bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 13:20 Güncelleme: 13.12.2024 - 13:54
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        Aydın'da 2 bin 880 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
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        Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir depoda 2 bin 880 litre sahte zeytinyağı bulundu.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İncirliova'da S.S'ye ait depoya operasyon düzenledi.

        Depoda, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla yapılan aramada, sahte 2 bin 880 litre zeytinyağı, 50 litre damla sakızı ve 24 litre süt reçeli ele geçirildi.

        Gözaltına alınan S.S'ye, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce 638 bin lira idari ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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