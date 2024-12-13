Aydın'da hastanın mesanesinden piramit şeklinde taşlar çıkarıldı

"Taş boyutunun büyük olması bazen açık cerrahileri zorunlu kılar. Hasta hastanemizde aynı gün ameliyata alındı. Mevcut nörolojik hastalık sebebi ile hastamızın belden aşağısını hissetmemesi nedeniyle anestezi gereksinimi olmadı. Hastamızın mesanesinde 4 eş boyutlu, üçgen ile piramit şekilli taşın oluşması ilginç. Sağlıklı şekilde şifayla evine uğurladık."

Üroloji uzmanı Op. Dr. Göksel Ayköse'nin muayenesi ve tetkikler sonucu Aykut'un mesanesinde taş olduğunu belirlendi. Mesanedeki 4 santimetre çapında biri üçgen, diğerleri piramit şeklinde 4 taş ameliyatla çıkarıldı.

Aydın'da felçli bir hastanın mesanesinden 4 santimetre çapında biri üçgen diğerleri piramit şeklinde 4 taş çıkarıldı.

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