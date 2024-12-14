Aydın'da iş yerindeki hırsızlık güvenlik kamerasında
Aydın'ın Germencik ilçesinde bir restorandan hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde bir restorandan hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Sitesi Atatürk Caddesi'nde bir restorandan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini belirledi.
Yakalanan şüpheli Ş.K. (38) işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, iş yerine pencereden giren şüphelinin mutfak bölümündeki içkileri alıp uzaklaşması yer alıyor.
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