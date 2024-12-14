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        Aydın'da iş yerindeki hırsızlık güvenlik kamerasında

        Aydın'ın Germencik ilçesinde bir restorandan hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 13:24 Güncelleme: 14.12.2024 - 13:24
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        Aydın'da iş yerindeki hırsızlık güvenlik kamerasında
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde bir restorandan hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Sitesi Atatürk Caddesi'nde bir restorandan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        İş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini belirledi.

        Yakalanan şüpheli Ş.K. (38) işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, iş yerine pencereden giren şüphelinin mutfak bölümündeki içkileri alıp uzaklaşması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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