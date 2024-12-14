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        Aydın'da motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Aydın'ın Didim ilçesinde motosikletin çarptığı yaya öldü, sürücü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 22:51 Güncelleme: 14.12.2024 - 22:51
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        Aydın'da motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        Aydın'ın Didim ilçesinde motosikletin çarptığı yaya öldü, sürücü ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, O.O. (28) idaresindeki 42 ALT 491 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Şerif Durmuş'a (66) çarptı.

        Kazada yaralanan sürücü ve Durmuş, 112 Acil Sağlık ekiplerince Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Durmuş, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Motosiklet sürücüsünün durumunun da ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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