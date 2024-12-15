Buharkent'te deve güreşi şenliği yapıldı

Etkinliğe Buharkent Kaymakamı Abdullah Emre Özefe, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten ve ilçe belediye başkanları da katıldı.

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