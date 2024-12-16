Aydın'da kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.D ve C.K'nin sigara kaçakçılığı yaptığını belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda 11 kilogram bandrolsüz tütün, 55 bin bandrolsüz sigara, 6 bin boş makaron, 15 sigara sarma makinası, ambalaj makinası ile terazi ele geçirdi.