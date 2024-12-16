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        Aydın'da kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 13:42 Güncelleme: 16.12.2024 - 15:16
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        Aydın'da kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.D ve C.K'nin sigara kaçakçılığı yaptığını belirledi.

        Operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda 11 kilogram bandrolsüz tütün, 55 bin bandrolsüz sigara, 6 bin boş makaron, 15 sigara sarma makinası, ambalaj makinası ile terazi ele geçirdi.

        İki şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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