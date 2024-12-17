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        Aydın'da arkadaşını tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde tabancayla arkadaşını yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 17:03 Güncelleme: 17.12.2024 - 17:09
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        Aydın'da arkadaşını tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde tabancayla arkadaşını yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Yeniköy Mahallesi'nde F.K. (25) ile arkadaşı O.B. (24) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu O.B, tabancayla arkadaşına ateş açtı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan F.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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