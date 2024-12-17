Aydın'da 134 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yaptı.

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