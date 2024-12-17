Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da 134 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde hakkında 134 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 21:17 Güncelleme: 17.12.2024 - 21:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da 134 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Söke ilçesinde hakkında 134 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, silahla tehdit, gasp ve hırsızlık suçlarından 134 yıl 9 ay hapis cezası bulunan H.B'yi (48) ganyan bayisinde yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Su tankeri sürücüsü 15 yaşındaki Asel'e çarpıp kaçtı! O anlar anbean kaydedildi
        Su tankeri sürücüsü 15 yaşındaki Asel'e çarpıp kaçtı! O anlar anbean kaydedildi
        Sinan Ateş davasının gerekçeli kararı açıklandı
        Sinan Ateş davasının gerekçeli kararı açıklandı
        16. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        16. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Peskov: Üslerle ilgili karar verilmedi
        Peskov: Üslerle ilgili karar verilmedi
        Netanyahu Suriye'den görüntü verdi
        Netanyahu Suriye'den görüntü verdi
        17 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        17 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        İsrail tankları Dera kırsalında
        İsrail tankları Dera kırsalında
        İşçi servisi TIR'a çarptı: 22 yaralı
        İşçi servisi TIR'a çarptı: 22 yaralı
        Yeni bilirkişi raporu hazırlanacak
        Yeni bilirkişi raporu hazırlanacak
        Tarım ithalatında ABD zirveye yerleşti
        Tarım ithalatında ABD zirveye yerleşti
        F.Bahçe'den G.Saray'a sert mesaj!
        F.Bahçe'den G.Saray'a sert mesaj!
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Günde 7 bin adım depresyonun etkilerini ortadan kaldırır mı?
        Günde 7 bin adım depresyonun etkilerini ortadan kaldırır mı?
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        Kripto düzenlemesi için tarih verdi
        Kripto düzenlemesi için tarih verdi
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?

        Benzer Haberler

        Aydın'da arkadaşını tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı
        Aydın'da arkadaşını tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı
        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Nazillispor'da Hakan Fırıloğlu'ndan taraftara sitem
        Nazillispor'da Hakan Fırıloğlu'ndan taraftara sitem
        Aydın'da 3 kez kurşunladıkları iş yerini tekrar kurşunlamak için gelen şüph...
        Aydın'da 3 kez kurşunladıkları iş yerini tekrar kurşunlamak için gelen şüph...
        Aydın'da, toprağa gömülü 2,5 kilo esrar ele geçirildi
        Aydın'da, toprağa gömülü 2,5 kilo esrar ele geçirildi
        Aydın'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı
        Aydın'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı