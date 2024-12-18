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        Aydın İl Emniyet Müdürü Erdoğan gazetecilerle bir araya geldi

        Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 13:19 Güncelleme: 18.12.2024 - 13:24
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        Aydın İl Emniyet Müdürü Erdoğan gazetecilerle bir araya geldi
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        Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

        Aydın Polisevinde düzenlenen programda konuşan Erdoğan, 4 aydır görevde olduğunu anımsattı.

        Suç ve suçlarla mücadelenin aralıksız devam ettiğini aktaran Erdoğan, yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Basının kamuoyunu bilgilendirme konusunda önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Erdoğan, medyayla işbirliği içerisinde olmanın önemine dikkati çekti.

        Erdoğan, daha sonra gazetecilerin sorularını cevapladı.

        Programa Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ferdi Uzun ve Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Esin Özhavutçu da katıldı.

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