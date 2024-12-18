Aydın İl Emniyet Müdürü Erdoğan gazetecilerle bir araya geldi

Programa Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ferdi Uzun ve Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Esin Özhavutçu da katıldı.

Suç ve suçlarla mücadelenin aralıksız devam ettiğini aktaran Erdoğan, yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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