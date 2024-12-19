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        Aydın'da 34 ton tağşişli zeytinyağı ele geçirildi

        Aydın'ın Çine ilçesinde 34 ton tağşişli zeytinyağı ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 12:59 Güncelleme: 19.12.2024 - 13:05
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        Aydın'da 34 ton tağşişli zeytinyağı ele geçirildi
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        Aydın'ın Çine ilçesinde 34 ton tağşişli zeytinyağı ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte zeytinyağına ilişkin denetimler kapsamında kent girişinde bir tırı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada 34 ton tağşişli zeytinyağı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücüye 670 bin lira idari para cezası kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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