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        Aydın'da atıklarını dereye boşaltan işletmeye 464 bin lira para cezası

        Aydın'ın Efeler ilçesinde atıklarını dereye boşaltan et entegre tesisine, 464 bin lira para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 19:49 Güncelleme: 20.12.2024 - 19:59
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        Aydın'da atıklarını dereye boşaltan işletmeye 464 bin lira para cezası
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde atıklarını dereye boşaltan et entegre tesisine, 464 bin lira para cezası kesildi.

        Efeler ilçesindeki bir derenin kırmızı renkte olduğu ihbarı üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Derenin olduğu bölgede inceleme yapan ekipler, kırmızı rengin, yakındaki et entegre tesisinden dereye boşaltılan atıklardan kaynaklandığını tespit etti.

        Ekipler, söz konusu işletmeye 464 bin lira idari para cezası kesti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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