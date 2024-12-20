Aydın'da atıklarını dereye boşaltan işletmeye 464 bin lira para cezası

Derenin olduğu bölgede inceleme yapan ekipler, kırmızı rengin, yakındaki et entegre tesisinden dereye boşaltılan atıklardan kaynaklandığını tespit etti.

Efeler ilçesindeki bir derenin kırmızı renkte olduğu ihbarı üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

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