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        Aydın'da uçuruma düşen motosikletin sürücüsü, jandarma helikopteriyle kurtarıldı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde uçuruma düşen motosikletin sürücüsü, jandarma helikopteriyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 19:18 Güncelleme: 29.12.2024 - 19:18
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        Aydın'da uçuruma düşen motosikletin sürücüsü, jandarma helikopteriyle kurtarıldı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde uçuruma düşen motosikletin sürücüsü, jandarma helikopteriyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Yazırlı Mahallesi Karıncalı Dağı Peynir Yaylası mevkisinde gezintiye çıkan Cihan Atıcı'nın (48) kullandığı motosiklet, uçuruma düştü.

        Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, UMKE, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yoğun çalışma sonucu zorlu arazide mahsur kalan Atıcı'ya ulaştı.

        Yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yapan ekipler, Atıcı'nın hastaneye sevk edilmesi için Aydın İl Jandarma Filo Komutanlığından helikopter talep etti.

        Sikorsky tipi helikopterle bulunduğu bölgeden alınan Atıcı, Nazilli Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

        Atıcı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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