Aydın'da uçuruma düşen motosikletin sürücüsü, jandarma helikopteriyle kurtarıldı

Yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yapan ekipler, Atıcı'nın hastaneye sevk edilmesi için Aydın İl Jandarma Filo Komutanlığından helikopter talep etti.

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