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        Aydın'da 1 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 15:40 Güncelleme: 31.12.2024 - 15:40
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        Aydın'da 1 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İzmir Bulvarı'nda dün C.E.E'nin yaralandığı olayın ardından gözaltına alınan S.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen S.E. tutuklandı.

        Yaralı C.E.E'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        İzmir Bulvarı'ndaki bir iş yerinde dün S.E. ile C.E.E. arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda bıçakla yaralanan C.E.E. sağlık ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılmış, S.E. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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