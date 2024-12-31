Aydın'da 1 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı

İzmir Bulvarı'ndaki bir iş yerinde dün S.E. ile C.E.E. arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda bıçakla yaralanan C.E.E. sağlık ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılmış, S.E. gözaltına alınmıştı.

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