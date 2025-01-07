Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da hayvan otlatma meselesinden çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 13:54 Güncelleme: 07.01.2025 - 13:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da hayvan otlatma meselesinden çıkan kavgada 1 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

        İsabeyli Mahallesi'nde A.H. ile M.A. arasında hayvanları otlatma yeri nedeniyle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda M.A'nın silahla ateş ettiği A.H. ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaçan M.A. ise silahıyla jandarma karakoluna giderek teslim oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu
        En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu
        Bagajdaki vahşette yeni detaylar! Adliye sonrası cinayet!
        Bagajdaki vahşette yeni detaylar! Adliye sonrası cinayet!
        DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
        DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        İlk evi son evi
        İlk evi son evi
        Galatasaray'ın rönesansı!
        Galatasaray'ın rönesansı!
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Osimhen için 2 farklı transfer iddiası!
        Osimhen için 2 farklı transfer iddiası!
        AB Delegasyonu'ndan 'yeşil ve gri pasaport' açıklaması
        AB Delegasyonu'ndan 'yeşil ve gri pasaport' açıklaması
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti! Ceza indirimi istendi
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti! Ceza indirimi istendi
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        Resmen boşandılar
        Resmen boşandılar
        Dünya liderlerinin hazin sonu: Kaybedenler Kulübü
        Dünya liderlerinin hazin sonu: Kaybedenler Kulübü
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Avrupa liderlerinden Musk'a peş peşe tepkiler
        Avrupa liderlerinden Musk'a peş peşe tepkiler
        Ensede boza pişirmek deyimi nereden gelir?
        Ensede boza pişirmek deyimi nereden gelir?
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!

        Benzer Haberler

        Aydın'da traktörle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Aydın'da traktörle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        AK Parti Aydın İl Kongresi 10 Ocak'ta yapılacak
        AK Parti Aydın İl Kongresi 10 Ocak'ta yapılacak
        Efeler'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Efeler'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Nazillispor kampa girdi
        Nazillispor kampa girdi
        Aydın'da 180 deve güreş arenasına çıktı
        Aydın'da 180 deve güreş arenasına çıktı
        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı