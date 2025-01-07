Aydın'da hayvan otlatma meselesinden çıkan kavgada 1 kişi yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
İsabeyli Mahallesi'nde A.H. ile M.A. arasında hayvanları otlatma yeri nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda M.A'nın silahla ateş ettiği A.H. ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaçan M.A. ise silahıyla jandarma karakoluna giderek teslim oldu.
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