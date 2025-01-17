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        Aydın'da ölü yunus karaya vurdu

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kayalıklara vurmuş ölü yunus bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 14:18 Güncelleme: 17.01.2025 - 14:40
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        Aydın'da ölü yunus karaya vurdu
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kayalıklara vurmuş ölü yunus bulundu.

        Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğinden (EKODOSD) yapılan açıklamaya göre, Kuşadası Belediyesi görevlilerince ölü yunus ihbarında bulunuldu.

        Bölgeye giden Dernek Başkanı Bahattin Sürücü, ölü yunusun türünün "Delphinus delphis" olduğunu tespit etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürücü, 2,27 metre boyundaki yunustan doku örneğinin alındığını belirterek, "Deri yüzeyindeki çiziklerden ve sürtünme izlerinden muhtemelen trol ağlarına hedef dışı av olarak yakalandığı ve nefes alamadığından boğularak öldüğü düşünülmektedir." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri

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