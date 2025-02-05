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        Aydın'da kamyonun çarpması sonucu devrilen sinyalizasyon direğinin altında kalan yaya yaralandı

        Aydın'ın Köşk ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun çarpması sonucu devrilen sinyalizasyon direğinin altında kalan yaya yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 00:17 Güncelleme: 05.02.2025 - 00:23
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        Aydın'da kamyonun çarpması sonucu devrilen sinyalizasyon direğinin altında kalan yaya yaralandı
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        Aydın'ın Köşk ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun çarpması sonucu devrilen sinyalizasyon direğinin altında kalan yaya yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 09 AFN 526 plakalı kamyon, Aydın-Denizli kara yolu Köşk birinci dönel kavşakta kontrolden çıkarak sinyalizasyon direğine çarptı.

        Devrilen direk, yaya olarak bölgeden geçen İ.T'nin üzerine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Başından yaralanan İ.T, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Polis, sürücüyü ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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