Aydın'da yere düşürdüğü erzakları toplarken görüntülenen kişiye valilik sahip çıktı

Görüntüler üzerine Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne kişinin bulunması için talimat verdi.

Aydın'da yere düşürdüğü erzaklarını toplarken görüntülenen kişi, valilik tarafından özel bir bakım merkezine yerleştirildi.

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