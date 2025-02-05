Aydın'da kaçak kazı yapan 10 şüpheli yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 10 şüpheli gözaltına alındı.
Aydın'ın Didim ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 10 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akbük Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda kaçak kazı yapan 10 kişi suçüstü yakalandı.
Yapılan aramada 2 jeneratör, yılan kamera, seyyar lamba, 3 gaz maskesi, 2 merdiven ve halat ele geçirildi.
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