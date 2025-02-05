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        Aydın'da kaçak kazı yapan 10 şüpheli yakalandı

        Aydın'ın Didim ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 13:13 Güncelleme: 05.02.2025 - 13:18
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        Aydın'da kaçak kazı yapan 10 şüpheli yakalandı
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        Aydın'ın Didim ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 10 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akbük Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

        Operasyonda kaçak kazı yapan 10 kişi suçüstü yakalandı.

        Yapılan aramada 2 jeneratör, yılan kamera, seyyar lamba, 3 gaz maskesi, 2 merdiven ve halat ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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