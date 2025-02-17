Aydın'da FETÖ'den aranan eski il müdürü, balkonda çamaşırların arasında saklanırken yakalandı
Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski İl Kültür ve Turizm Müdürü, balkonda saklandığı çamaşırların arasında yakalandı.
Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski İl Kültür ve Turizm Müdürü, balkonda saklandığı çamaşırların arasında yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve 4 yıldır aranan eski İl Kültür ve Turizm Müdürü N.A'nın evine baskın düzenledi.
Polis, zanlıyı balkonda çamaşırların arasında saklanırken yakaladı.
Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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