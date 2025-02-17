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        Aydın'da FETÖ'den aranan eski il müdürü, balkonda çamaşırların arasında saklanırken yakalandı

        Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski İl Kültür ve Turizm Müdürü, balkonda saklandığı çamaşırların arasında yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 18:56 Güncelleme: 17.02.2025 - 18:56
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        Aydın'da FETÖ'den aranan eski il müdürü, balkonda çamaşırların arasında saklanırken yakalandı
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        Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski İl Kültür ve Turizm Müdürü, balkonda saklandığı çamaşırların arasında yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve 4 yıldır aranan eski İl Kültür ve Turizm Müdürü N.A'nın evine baskın düzenledi.

        Polis, zanlıyı balkonda çamaşırların arasında saklanırken yakaladı.

        Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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