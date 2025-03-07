Aydın'da "Ağır Sanayide Kadın Ağırlığı" fotoğraf sergisi açıldı

Aydın Sanayi Odası (AYSO) tarafından, "Ağır Sanayide Kadın Ağırlığı" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Milli Aydın Bankası'nda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen serginin açılışı Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, AYSO Başkanı Gökhan Maraş ve kadın muhtarlar tarafından yapıldı.

Açılışta konuşan Maraş, "Bugün kadınlarımızın sanayi sektöründeki emeklerine ışık tutan özel bir sergiye tanıklık ediyoruz. Sergimizde kadın emeğini daha görünür kılmanın yanı sıra, kadın istihdamının teşvik edilmesine ve toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sağlamayı hedefledik." dedi.

Açılışa Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Baro Başkanı Utku Devrim Barış Arslan, KOSGEB İl Müdürü Sadullah Dülger ve Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erman Çetin de katıldı.

Sergi 11 Mart'a kadar gezilebilecek.