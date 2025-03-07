Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da "Ağır Sanayide Kadın Ağırlığı" fotoğraf sergisi açıldı

        Aydın Sanayi Odası (AYSO) tarafından, "Ağır Sanayide Kadın Ağırlığı" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 16:29 Güncelleme: 07.03.2025 - 16:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da "Ağır Sanayide Kadın Ağırlığı" fotoğraf sergisi açıldı
        ABONE OL

        Aydın Sanayi Odası (AYSO) tarafından, "Ağır Sanayide Kadın Ağırlığı" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Milli Aydın Bankası'nda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen serginin açılışı Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, AYSO Başkanı Gökhan Maraş ve kadın muhtarlar tarafından yapıldı.

        Açılışta konuşan Maraş, "Bugün kadınlarımızın sanayi sektöründeki emeklerine ışık tutan özel bir sergiye tanıklık ediyoruz. Sergimizde kadın emeğini daha görünür kılmanın yanı sıra, kadın istihdamının teşvik edilmesine ve toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sağlamayı hedefledik." dedi.

        Açılışa Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Baro Başkanı Utku Devrim Barış Arslan, KOSGEB İl Müdürü Sadullah Dülger ve Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erman Çetin de katıldı.

        Sergi 11 Mart'a kadar gezilebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hafta sonunda bahar havası! Uzun vadeli tahminlerden önemli uyarı!
        Hafta sonunda bahar havası! Uzun vadeli tahminlerden önemli uyarı!
        Çarşaf giyip ablasının evini soydu! Çalınan ziynet eşyası 1 milyon TL!
        Çarşaf giyip ablasının evini soydu! Çalınan ziynet eşyası 1 milyon TL!
        Trump: İran liderine mektup gönderdim
        Trump: İran liderine mektup gönderdim
        TÜSİAD başkanlarına kamu davası
        TÜSİAD başkanlarına kamu davası
        Rastgele 5 kişiyi bıçakladı, "Cahillik yaptım" dedi!
        Rastgele 5 kişiyi bıçakladı, "Cahillik yaptım" dedi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye 'Ukrayna' çıkışı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye 'Ukrayna' çıkışı
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        "İstemeden gündemin bir parçası oldum"
        "İstemeden gündemin bir parçası oldum"
        Cami tuvaletinde dehşet! Göğsünden vurdular!
        Cami tuvaletinde dehşet! Göğsünden vurdular!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Motokurye uyarınca ezdiğini fark etti!
        Motokurye uyarınca ezdiğini fark etti!
        Paris'te İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
        Paris'te İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü!
        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        "Mourinho çöktü, Avrupa'da kabus"
        "Mourinho çöktü, Avrupa'da kabus"
        Vücutta yeterli değilse sayısız hastalığa sebep oluyor!
        Vücutta yeterli değilse sayısız hastalığa sebep oluyor!
        57 yıl sonra buluştular
        57 yıl sonra buluştular
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"

        Benzer Haberler

        Nazillispor'a yine Alıcık desteği
        Nazillispor'a yine Alıcık desteği
        Aydın'da motosikletin çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
        Aydın'da motosikletin çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
        Efeler'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Efeler'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Aydın'da sondaj makinesine sıkışan kişi öldü
        Aydın'da sondaj makinesine sıkışan kişi öldü
        Vodafone Sultanlar Ligi'nde en çok blok Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan
        Vodafone Sultanlar Ligi'nde en çok blok Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan
        Aydın'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Aydın'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü