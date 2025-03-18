Aydın'da eski kız arkadaşını tabancayla öldüren kişi kendisini de yaraladı

Akkuş'un durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Haber verilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Akkuş, tabancayla önce Türköz'e ardından kendisine ateş etti.

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