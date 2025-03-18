Aydın'da eski kız arkadaşını tabancayla öldüren kişi kendisini de yaraladı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde eski kız arkadaşını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla kendisini yaraladı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde eski kız arkadaşını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla kendisini yaraladı.
Alınan bilgiye göre, Sabriye Türköz (45), Cumhuriyet Mahallesi'nde karşılaştığı eski erkek arkadaşı Ali Murat Akkuş'la (51) tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Akkuş, tabancayla önce Türköz'e ardından kendisine ateş etti.
Haber verilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Türköz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Akkuş'un durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.
Türköz'ün geçen yıl koruma kararı aldırdığı, koruma süresinin bitiminin ardından yeniden bir karar aldırmadığı öğrenildi.
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