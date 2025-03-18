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        Aydın'da eski kız arkadaşını tabancayla öldüren kişi kendisini de yaraladı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde eski kız arkadaşını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla kendisini yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 18:34 Güncelleme: 18.03.2025 - 18:34
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        Aydın'da eski kız arkadaşını tabancayla öldüren kişi kendisini de yaraladı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde eski kız arkadaşını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla kendisini yaraladı.

        Alınan bilgiye göre, Sabriye Türköz (45), Cumhuriyet Mahallesi'nde karşılaştığı eski erkek arkadaşı Ali Murat Akkuş'la (51) tartıştı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Akkuş, tabancayla önce Türköz'e ardından kendisine ateş etti.

        Haber verilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Türköz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Akkuş'un durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

        Türköz'ün geçen yıl koruma kararı aldırdığı, koruma süresinin bitiminin ardından yeniden bir karar aldırmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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