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        Germencik'te üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 15:24 Güncelleme: 11.04.2025 - 15:24
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        Germencik'te üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mezbaha Caddesi'nde şüphe üzerine M.K'yi durdurdu.

        M.K'nin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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