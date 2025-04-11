Germencik'te üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mezbaha Caddesi'nde şüphe üzerine M.K'yi durdurdu.
M.K'nin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.
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