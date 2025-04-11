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        Yeşilay, Aydın'daki Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'nde stant açtı

        Yeşilay, Aydın'da düzenlenen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri kapsamında açtığı stantta bilgilendirme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 16:09 Güncelleme: 11.04.2025 - 18:03
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        Yeşilay, Aydın'daki Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'nde stant açtı
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        Yeşilay, Aydın'da düzenlenen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri kapsamında açtığı stantta bilgilendirme yaptı.

        Yeşilay Aydın Şube Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aydın Büyükşehir Belediyesi Fuar Alanı'nda, "Geleceğin burada, devletin senin yanında" ve "Gençlerin hayali bizlerin vazifesi" sloganıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Yeşilay da stant kurdu.

        Yeşilay Aydın Şube Başkanı Sencer Gündüz ve görevliler, stantta ziyaretçileri bilgilendirdi.

        Ziyaretçilerden ilgi gören stantta, kalem, anahtarlık, bileklik ve bağımlılığın bırakılmasıyla ilgili bilgilerin yer aldığı broşürler de verildi.

        Aydın Valisi Yakup Canbolat, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Aykut Tanrıverdi ve İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir de Yeşilayın standını ziyaret etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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