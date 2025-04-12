Söke'de yılan balığı festivali başladı

Aydın'ın Söke ilçesinde yılan balığı festivali başladı.

Yılan balığının yaşam alanlarından Bafa Gölü'nün kenarındaki Serçin Mahallesi, 8 yıl aradan sonra yeniden yılan balığı festivaline ev sahipliği yaptı.

Söke Belediyesince düzenlenen etkinlikte yöresel ürünlerin sergilendiği stantlar açıldı, halk oyunu gösterileri sunuldu.

Programda çocuklar için çeşitli gösteriler gerçekleştirildi, bir akvaryumda ise yılan balıkları sergilendi.

Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan yaptığı konuşmada, festivalin dördüncüsünü gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu etkinlikler hem bölgenin tanıtımı hem de ekonomik katkı açısından büyük önem taşıyor." dedi.

Serçin Mahalle Muhtarı Mustafa Kasnak da kültürel mirası yaşatmak, birlik beraberliği pekiştirmek adına bu etkinliklerin devamlılığını önemsediklerini ifade etti.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü ise Serçin'in Bafa Gölü kıyısındaki en eski balıkçı köylerinden olduğuna dikkati çekerek, "Eğer bu festival sürdürülebilir hale gelirse Serçin'i önemli bir turizm destinasyonu haline getirebiliriz." diye konuştu.